【企業盈喜】華厦置業（２７８）料全年純利將顯著增加２﹒３倍

《經濟通通訊社２０日專訊》華厦置業（００２７８）發盈喜，預期截至２０１８年３月

３１日止年度的權益持有人應佔溢利，與２０１７年度錄得的７７３４﹒７７萬元相比，將約２

﹒３倍的顯著升幅。

主要由於：出售於一間聯營公司的全部股份而獲得利潤；集團及其聯營公司投資物業的重估

公平值利潤總額增加；及與２０１７年度的匯兌虧損相比，２０１８年度因人民幣升值而獲得匯

兌收益所致。

預期於６月下旬公布年度業績。（ａｌ）

