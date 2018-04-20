《經濟通通訊社２０日專訊》華厦置業（００２７８）發盈喜，預期截至２０１８年３月
３１日止年度的權益持有人應佔溢利，與２０１７年度錄得的７７３４﹒７７萬元相比，將約２
﹒３倍的顯著升幅。
主要由於：出售於一間聯營公司的全部股份而獲得利潤；集團及其聯營公司投資物業的重估
公平值利潤總額增加；及與２０１７年度的匯兌虧損相比，２０１８年度因人民幣升值而獲得匯
兌收益所致。
預期於６月下旬公布年度業績。（ａｌ）
20/04/2018 09:11
【企業盈喜】華厦置業（２７８）料全年純利將顯著增加２﹒３倍
《經濟通通訊社２０日專訊》華厦置業（００２７８）發盈喜，預期截至２０１８年３月
３１日止年度的權益持有人應佔溢利，與２０１７年度錄得的７７３４﹒７７萬元相比，將約２
﹒３倍的顯著升幅。
主要由於：出售於一間聯營公司的全部股份而獲得利潤；集團及其聯營公司投資物業的重估
公平值利潤總額增加；及與２０１７年度的匯兌虧損相比，２０１８年度因人民幣升值而獲得匯
兌收益所致。
預期於６月下旬公布年度業績。（ａｌ）
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