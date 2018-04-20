《經濟通通訊社２０日專訊》寶申控股（０８１５１）下周一（２３日）掛牌，今日於輝立
暗盤交易系統，開市價０﹒５２元，較招股價０﹒４８元高出８﹒３３％。每手５０００股，若
不計手續費，每手賺２００元。
此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，現報０﹒４７元，比招股價低２﹒０８％。
（ａｌ）
20/04/2018 16:17
【新股上市】寶申（８１５１）暗盤開報０﹒５２元，高招股價８％
《經濟通通訊社２０日專訊》寶申控股（０８１５１）下周一（２３日）掛牌，今日於輝立
暗盤交易系統，開市價０﹒５２元，較招股價０﹒４８元高出８﹒３３％。每手５０００股，若
不計手續費，每手賺２００元。
此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，現報０﹒４７元，比招股價低２﹒０８％。
（ａｌ）
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