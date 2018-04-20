《經濟通通訊社記者楊英傑２０日上海專電》上交所宣布，滬港通下港股通名單進行調整，
京城機電（００１８７）、重慶鋼鐵（０１０５３）調入港股通，中石化油服（０１０３３）調
出。
20/04/2018 17:07
【上海專電】京城機電、重鋼調入滬港通港股通，中石化油服調出
《經濟通通訊社記者楊英傑２０日上海專電》上交所宣布，滬港通下港股通名單進行調整，
京城機電（００１８７）、重慶鋼鐵（０１０５３）調入港股通，中石化油服（０１０３３）調
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