【大灣區】政協引述朱小丹：國務院正就大灣區規劃作最後修改

《經濟通通訊社２０日專訊》據《星島日報》報道，全國政協委員劉炳章昨日表示，日前與

前廣東省省長、全國政協港澳台僑委員會主任朱小丹會面時，對方向他透露大灣區發展規劃綱要

快將出台，現正於國務院作最後修改，預料５月上旬正式公布。

立法會四個事務委員會今日起亦一連三天考察大灣區。據悉考察團將會與廣東省副省長會面

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有消息指，由於國家主席習近平日前宣布在海南建立自由貿易試驗區，大灣區規劃需要進一

步調整。（ｃｌ）

