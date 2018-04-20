【企業盈喜】智傲控股（０８２８２）料首季扭虧賺約２００萬元

《經濟通通訊社２０日專訊》智傲控股（０８２８２）公布，由於２０１７年第四季度推出

的特許遊戲的遊戲收入增加，因此預期公司截至今年３月３１日止三個月的股東應佔溢利將較去

年同期扭虧為盈，料可錄得純利約２００萬元。

該公司預期在５月中旬或前後刊發季績。（ｃｌ）

