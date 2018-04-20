《經濟通通訊社２０日專訊》圓美光電（０８３１１）預期截至今年３月３１日止三個月可
能錄得股東應佔綜合虧損，其金額或會超過去年同期的綜合虧損約３５０萬元的２﹒５倍，主要
因為產品銷售額及毛利率下跌所致。
該公司預期５月公布季績。（ｃｌ）
20/04/2018 09:04
【企業盈警】圓美光電（０８３１１）料首季度綜合虧損顯著擴大
《經濟通通訊社２０日專訊》圓美光電（０８３１１）預期截至今年３月３１日止三個月可
能錄得股東應佔綜合虧損，其金額或會超過去年同期的綜合虧損約３５０萬元的２﹒５倍，主要
因為產品銷售額及毛利率下跌所致。
該公司預期５月公布季績。（ｃｌ）
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