【企業盈警】圓美光電（０８３１１）料首季度綜合虧損顯著擴大

《經濟通通訊社２０日專訊》圓美光電（０８３１１）預期截至今年３月３１日止三個月可

能錄得股東應佔綜合虧損，其金額或會超過去年同期的綜合虧損約３５０萬元的２﹒５倍，主要

因為產品銷售額及毛利率下跌所致。

該公司預期５月公布季績。（ｃｌ）

