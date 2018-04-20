《經濟通通訊社２２日專訊》白色家電塑膠及鋼材部件加工商寶申（０８１５１）公布招股
結果，每股定價０﹒４８元，為原招股價範圍（０﹒４８至０﹒５２元）下限，公司淨籌約１８
４０萬元。股份將於下周一（２３日）於創業板上市。
公開發售部分獲超額認購約３２０﹒６４倍，啟動回撥機制後，公開發售部分比例增至
５０％，一手５０００股中籤率為６０﹒０１％，申請１８０手才穩獲一手，而認購１０５０萬
股的「頭錘飛」有１７４張，中籤率為０﹒３３％。至於配售部分則錄１﹒０６倍輕微超額認購
。（ｃｌ）
20/04/2018 09:17
【ＩＰＯ反應】寶申（０８１５１）超購逾３２０倍，下限定價
《經濟通通訊社２２日專訊》白色家電塑膠及鋼材部件加工商寶申（０８１５１）公布招股
結果，每股定價０﹒４８元，為原招股價範圍（０﹒４８至０﹒５２元）下限，公司淨籌約１８
４０萬元。股份將於下周一（２３日）於創業板上市。
公開發售部分獲超額認購約３２０﹒６４倍，啟動回撥機制後，公開發售部分比例增至
５０％，一手５０００股中籤率為６０﹒０１％，申請１８０手才穩獲一手，而認購１０５０萬
股的「頭錘飛」有１７４張，中籤率為０﹒３３％。至於配售部分則錄１﹒０６倍輕微超額認購
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