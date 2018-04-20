【港匯弱勢】野村：港元貶值無損經濟，維持今年增長３﹒４％預測

《經濟通通訊社２０日專訊》過去一周，港元多次觸發弱方兌換保證，金管局為此已入巿承

接了５１３億港元沽盤。野村證券相信在利率正常化的過程中，金管局有能力維持巿場對聯繫匯

率的信心，而港元弱勢對本港經濟的影響將被擴張性的財政政策和勞工巿場緊張所帶動的增長所

抵銷。野村維持香港經濟增速由去年的３﹒８％放緩至３﹒４％的預測不變。

野村報告指出，極具彈性的經濟體系、巨額儲備和完善的金融監管制度，將對本港的聯匯制

度起支持作用。

野村續指，雖然有人擔心銀行結餘下降會對高負債的香港經濟造成影響，並損害巿場對聯匯

的信心，但野村認為有關風險有限，主要因為本港實質利率升幅不足以減低銀行貸款需求，勞工

巿場緊張令家庭收入獲得保證，並支持貸款需求不墜，同時，貨幣乘數（ｍｏｎｅｙ

ｍｕｌｔｉｐｌｉｅｒ）升幅應該足以維持貨幣供應，而本地信貸需求亦將抵銷貨幣基礎下跌

的影響，加上金管局早已建立聲譽，將可維持巿場對聯匯制度的信心。（ｃｌ）



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