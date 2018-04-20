《經濟通通訊社２０日專訊》隨著港元拆息上升，銀行紛紛暫停定息按揭計劃。繼匯豐銀行
和中銀香港（０２３８８）後，東亞銀行（０００２３）亦於今日起不再接受定按申請。
東亞銀行指，由於近期的利率變動，該行決定不再接受首年１﹒６８厘的定按計劃申請，是
次停止申請行動比其原計劃提前。匯豐和中銀香港早於３月底已暫停了其定按計劃。
根據中原按揭經紀提供的數據，定按計劃新造按揭首年利率為１﹒６８％，遠低於當前
２﹒１５％的行業平均水平，致令計劃難以為繼。港元三個月拆息近日刷新十年新高。（ｃｌ）
20/04/2018 17:50
【本港樓市】港元拆息揚升，東亞加入暫停定按計劃行列
《經濟通通訊社２０日專訊》隨著港元拆息上升，銀行紛紛暫停定息按揭計劃。繼匯豐銀行
和中銀香港（０２３８８）後，東亞銀行（０００２３）亦於今日起不再接受定按申請。
東亞銀行指，由於近期的利率變動，該行決定不再接受首年１﹒６８厘的定按計劃申請，是
次停止申請行動比其原計劃提前。匯豐和中銀香港早於３月底已暫停了其定按計劃。
根據中原按揭經紀提供的數據，定按計劃新造按揭首年利率為１﹒６８％，遠低於當前
２﹒１５％的行業平均水平，致令計劃難以為繼。港元三個月拆息近日刷新十年新高。（ｃｌ）
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