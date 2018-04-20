【夜期時段】即月期指最新報３０４３３點，升７５點，高水１５點

《經濟通通訊社２０日專訊》即月期指在夜期時段開市報３０３６８點，升１０點，低水５

０點，最新報３０４３３點，升７５點，高水１５點，合約成交５２６４張。

Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１２０４９點，升３點，低水５點，最新報１２０７

７點，升３１點，高水２３點，合約成交１７３７張。（ｊｎ）

