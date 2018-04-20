《經濟通通訊社２０日專訊》即月期指在夜期時段開市報３０３６８點，升１０點，低水５
０點，最新報３０４３３點，升７５點，高水１５點，合約成交５２６４張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１２０４９點，升３點，低水５點，最新報１２０７
７點，升３１點，高水２３點，合約成交１７３７張。（ｊｎ）
20/04/2018 18:46
【夜期時段】即月期指最新報３０４３３點，升７５點，高水１５點
《經濟通通訊社２０日專訊》即月期指在夜期時段開市報３０３６８點，升１０點，低水５
０點，最新報３０４３３點，升７５點，高水１５點，合約成交５２６４張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１２０４９點，升３點，低水５點，最新報１２０７
７點，升３１點，高水２３點，合約成交１７３７張。（ｊｎ）
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