【企業盈警】萬嘉集團料虧損增約１１５％，因市場競爭加劇等因素

《經濟通通訊社２０日專訊》萬嘉集團（００４０１）發盈警，預期公司截至今年３月底年

度虧損較２０１７年年度將增加約１１５％。

該預期增加主要是由於藥品批發及分銷業務和其人才競爭的白熱化；醫改政策改變，對集團

的藥品批發及分銷業務的營運及其總體業績造成了巨大的負面影響；及零售業務市場競爭進一步

加劇，導致促銷、人工等成本費用較同期有所增加，整體毛利有所下降。（ｋｙ）

