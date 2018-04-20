【企業盈喜】國壽（２６２８）料首季純利按年增１﹒１至１﹒３倍

《經濟通通訊社２０日專訊》中國人壽（０２６２８）（滬：６０１６２８）預計，今年第

一季度歸屬於公司股東的淨利潤按年增加約６７﹒６４億元（人民幣．下同）到７９﹒９４億元

（即約１１０％到１３０％）。而２０１７年股東淨利潤為６１﹒４９億元。

預期業績增加的主要原因為，傳統險準備金折現率假設更新的影響。去年第一季度傳統險準

備金折現率假設的更新增加了保險合同準備金，而今年第一季度該項假設的更新減少了保險合同

準備金。（ｄｌ）

