《經濟通通訊社２０日專訊》中國人壽（０２６２８）（滬：６０１６２８）預計，今年第
一季度歸屬於公司股東的淨利潤按年增加約６７﹒６４億元（人民幣．下同）到７９﹒９４億元
（即約１１０％到１３０％）。而２０１７年股東淨利潤為６１﹒４９億元。
預期業績增加的主要原因為，傳統險準備金折現率假設更新的影響。去年第一季度傳統險準
備金折現率假設的更新增加了保險合同準備金，而今年第一季度該項假設的更新減少了保險合同
準備金。（ｄｌ）
20/04/2018 16:44
【企業盈喜】國壽（２６２８）料首季純利按年增１﹒１至１﹒３倍
《經濟通通訊社２０日專訊》中國人壽（０２６２８）（滬：６０１６２８）預計，今年第
一季度歸屬於公司股東的淨利潤按年增加約６７﹒６４億元（人民幣．下同）到７９﹒９４億元
（即約１１０％到１３０％）。而２０１７年股東淨利潤為６１﹒４９億元。
預期業績增加的主要原因為，傳統險準備金折現率假設更新的影響。去年第一季度傳統險準
備金折現率假設的更新增加了保險合同準備金，而今年第一季度該項假設的更新減少了保險合同
準備金。（ｄｌ）
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