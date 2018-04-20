【企業盈喜】高山企業料年度由虧轉盈，主因投資物業公平值產收益

《經濟通通訊社２０日專訊》高山企業（００６１６）發盈喜，預期集團於截至今年３月底

止年度將錄得純利，２０１７年同期則錄淨虧損。

公司指，年度之有關純利乃主要由於投資物業之公平值變動產生之收益。（ｋｙ）

