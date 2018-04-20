《經濟通通訊社２０日專訊》永義國際（０１２１８）發盈喜，預期集團於截至今年３月底
止年度將錄得純利，去年同期則錄淨虧損。
公司指，年度純利乃主要由於投資物業之公平值變動產生之收益；及聯營公司之權益應佔收
益。（ｋｙ）
20/04/2018 17:00
【企業盈喜】永義國際料年度由虧轉盈，因聯營公司及投資物業收益
《經濟通通訊社２０日專訊》永義國際（０１２１８）發盈喜，預期集團於截至今年３月底
止年度將錄得純利，去年同期則錄淨虧損。
公司指，年度純利乃主要由於投資物業之公平值變動產生之收益；及聯營公司之權益應佔收
益。（ｋｙ）
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