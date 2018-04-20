【香港政情】喬曉陽到達政府總部將進行演講，約２００人出席

《經濟通通訊社２０日專訊》前全國人大法律委員會主任委員喬曉陽，到達政府總部出席座

談會並發表演講，特首辦主任陳國基及常任秘書長丁葉燕薇在門外迎接，喬曉陽進場前向記者揮

手。

座談會約有２００人出席，除了官員和高級公務員，還有行政會議成員參加，消息指行政長

官林鄭月娥亦會出席。

喬曉陽稍後會到禮賓府，出席由林鄭月娥為他而設的歡迎午宴，下午會到立法會與立法會主

席梁君彥會面，明日會出席基本法推介聯席會議的座談會。（ｃｗ）（ｚｚ）

