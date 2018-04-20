《經濟通通訊社２０日專訊》前全國人大法律委員會主任委員喬曉陽，到達政府總部出席座
談會並發表演講，特首辦主任陳國基及常任秘書長丁葉燕薇在門外迎接，喬曉陽進場前向記者揮
手。
座談會約有２００人出席，除了官員和高級公務員，還有行政會議成員參加，消息指行政長
官林鄭月娥亦會出席。
喬曉陽稍後會到禮賓府，出席由林鄭月娥為他而設的歡迎午宴，下午會到立法會與立法會主
席梁君彥會面，明日會出席基本法推介聯席會議的座談會。（ｃｗ）（ｚｚ）
20/04/2018 10:58
【香港政情】喬曉陽到達政府總部將進行演講，約２００人出席
《經濟通通訊社２０日專訊》前全國人大法律委員會主任委員喬曉陽，到達政府總部出席座
談會並發表演講，特首辦主任陳國基及常任秘書長丁葉燕薇在門外迎接，喬曉陽進場前向記者揮
手。
座談會約有２００人出席，除了官員和高級公務員，還有行政會議成員參加，消息指行政長
官林鄭月娥亦會出席。
喬曉陽稍後會到禮賓府，出席由林鄭月娥為他而設的歡迎午宴，下午會到立法會與立法會主
席梁君彥會面，明日會出席基本法推介聯席會議的座談會。（ｃｗ）（ｚｚ）
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