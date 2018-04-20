《經濟通通訊社２０日專訊》政務司司長張建宗表示，前全國人大法律委員會主任委員喬曉
陽到港為政府官員和高級公務員演講，是一系列關於國家教育講座的一個環節，未來將會繼續為
高級公務員舉行這一系列的講座，內容包括宏觀經濟、扶貧和人口政策等。
張建宗表示，憲制是政策組成的重要環節，《基本法》亦是源自憲法，喬曉陽的演講是以宏
觀角度談憲法，以及憲制對國家的重要性，強調演講中沒有任何特別的訊息，亦沒有提及《基本
法》２３條立法。（ｃｗ）（ｚｚ）
20/04/2018 15:54
【香港政情】張建宗：未來會為高級公務員舉行一系列國家教育講座
《經濟通通訊社２０日專訊》政務司司長張建宗表示，前全國人大法律委員會主任委員喬曉
陽到港為政府官員和高級公務員演講，是一系列關於國家教育講座的一個環節，未來將會繼續為
高級公務員舉行這一系列的講座，內容包括宏觀經濟、扶貧和人口政策等。
張建宗表示，憲制是政策組成的重要環節，《基本法》亦是源自憲法，喬曉陽的演講是以宏
觀角度談憲法，以及憲制對國家的重要性，強調演講中沒有任何特別的訊息，亦沒有提及《基本
法》２３條立法。（ｃｗ）（ｚｚ）
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