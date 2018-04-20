《經濟通通訊社２０日專訊》前全國人大法律委員會主任委員喬曉陽今日下午到立法會參觀
，並與立法會主席梁君彥會面。
梁君彥在會面後指，喬曉陽到訪屬禮節性會面，旨在參觀新的立法會大樓和會議廳，以及更
新現時立法會的最新情況，會面時並無談及有關港獨的話題。（ｃｗ）（ｚｚ）
20/04/2018 17:49
【香港政情】梁君彥指與喬曉陽會面屬禮節性，無談及港獨話題
《經濟通通訊社２０日專訊》前全國人大法律委員會主任委員喬曉陽今日下午到立法會參觀
，並與立法會主席梁君彥會面。
梁君彥在會面後指，喬曉陽到訪屬禮節性會面，旨在參觀新的立法會大樓和會議廳，以及更
新現時立法會的最新情況，會面時並無談及有關港獨的話題。（ｃｗ）（ｚｚ）
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