【上海專電】９０６家企業簽約參加進口博覽會，微軟將發全息眼鏡

《經濟通通訊社記者楊英傑２０日上海專電》中國國際進口博覽局副局長、國家會展中心董

事長孫成海通報，首屆中國國際進口博覽會已有６１個國家正式確認參展，９０６家企業正式簽

約，簽約展覽面積１５﹒７萬平方米，加上擬簽約企業，總數超１７００家。

預計很多參展企業將展示全球首發產品，如微軟開發的全息眼鏡，以第一視角投射出三維效

果；瑞典醫療企業醫科達（Ｅｌｅｃｔａ）將帶來腫瘤放射治療設備；意大利萊奧納多集團也將

展示其全新直升機產品。

