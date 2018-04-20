《經濟通通訊社２０日專訊》中興通訊（００７６３）（深：００００６３）Ａ股在深交所
公告，公司正就美國的處罰決定積極溝通，並將通過合法途徑尋求解決方案，Ａ股繼續停牌。
中興Ａ停牌前報３１﹒３１元人民幣，Ｈ股報２５﹒６港元。（ｋｌ）
20/04/2018 08:35
【禁制中興】中興：正積極溝通及尋求解決方案，Ａ股繼續停牌
《經濟通通訊社２０日專訊》中興通訊（００７６３）（深：００００６３）Ａ股在深交所
公告，公司正就美國的處罰決定積極溝通，並將通過合法途徑尋求解決方案，Ａ股繼續停牌。
中興Ａ停牌前報３１﹒３１元人民幣，Ｈ股報２５﹒６港元。（ｋｌ）
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