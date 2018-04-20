《經濟通通訊社２０日專訊》國際清算銀行﹙ＢＩＳ﹚公布，３月人民幣實際有效匯率指數
報１２５﹒７６，按月跌１﹒４５％，結束過去三個月上升趨勢，單月跌幅亦創２０１６年６月
以來最大，而２月則修正為４﹒０６％。
不過，３月人民幣名義有效匯率指數則連續三個月上升，報１２１﹒９８，升０﹒１１％，
２月則修正後為升２﹒７６％。（ｋｌ）
20/04/2018 08:59
【聚焦人幣】ＢＩＳ：３月人幣實際有效匯率指數轉跌，止步三連升
《經濟通通訊社２０日專訊》國際清算銀行﹙ＢＩＳ﹚公布，３月人民幣實際有效匯率指數
報１２５﹒７６，按月跌１﹒４５％，結束過去三個月上升趨勢，單月跌幅亦創２０１６年６月
以來最大，而２月則修正為４﹒０６％。
不過，３月人民幣名義有效匯率指數則連續三個月上升，報１２１﹒９８，升０﹒１１％，
２月則修正後為升２﹒７６％。（ｋｌ）
|生財有道20/04/2018
佛系MPF管理法 蹺埋手 退無憂
|國際動態20/04/2018
訪日旅客首季消費 首破萬億圓
|生財有道19/04/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－石藥】創新藥受惠人口老化及國策 20元以下吸納
|生財有道19/04/2018
【香港有里】螞蟻金服傳AH同上市 天價估值藏全球金融帝國野心
|板塊分析19/04/2018
人口紅利現 惟行業分化 乳品業下游企業當旺
|中國故事19/04/2018
專訪日本中國專家高原明生 剖析中日新關係
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰