【聚焦人幣】ＢＩＳ：３月人幣實際有效匯率指數轉跌，止步三連升

《經濟通通訊社２０日專訊》國際清算銀行﹙ＢＩＳ﹚公布，３月人民幣實際有效匯率指數

報１２５﹒７６，按月跌１﹒４５％，結束過去三個月上升趨勢，單月跌幅亦創２０１６年６月

以來最大，而２月則修正為４﹒０６％。

不過，３月人民幣名義有效匯率指數則連續三個月上升，報１２１﹒９８，升０﹒１１％，

２月則修正後為升２﹒７６％。（ｋｌ）

