【貿易開戰】中國商務部：對美國等進口漿粕產品實施反傾銷措施

《經濟通通訊社２０日專訊》中國商務部公布，對美國、加拿大及巴西漿粕產品實施反傾銷

措施。

商務部指，調查機關裁定，在原審調查期內，原產於上述三地的進口漿粕的傾銷行為導致中

國國內漿粕產業受到實質損害，傾銷與實質損害之間存在因果關係，決定繼續按照商務部

２０１４年第１８號公告內容實施反傾銷措施。（ｋｌ）

