《經濟通通訊社２０日專訊》中國商務部公布，對美國、加拿大及巴西漿粕產品實施反傾銷
措施。
商務部指，調查機關裁定，在原審調查期內，原產於上述三地的進口漿粕的傾銷行為導致中
國國內漿粕產業受到實質損害，傾銷與實質損害之間存在因果關係，決定繼續按照商務部
２０１４年第１８號公告內容實施反傾銷措施。（ｋｌ）
20/04/2018 10:03
【貿易開戰】中國商務部：對美國等進口漿粕產品實施反傾銷措施
《經濟通通訊社２０日專訊》中國商務部公布，對美國、加拿大及巴西漿粕產品實施反傾銷
措施。
商務部指，調查機關裁定，在原審調查期內，原產於上述三地的進口漿粕的傾銷行為導致中
國國內漿粕產業受到實質損害，傾銷與實質損害之間存在因果關係，決定繼續按照商務部
２０１４年第１８號公告內容實施反傾銷措施。（ｋｌ）
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