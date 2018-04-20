【貿易開戰】中國外交部：技術限制是限制中國對美投資的借口

《經濟通通訊社２０日專訊》中國外交部發言人華春瑩在發布會上表示，限制中國投資美國

技術領域，會成為不當使用「國家安全理由」而限制中國進入美國市場的借口，又指限制貿易不

能解決國家之間的貿易不平衡問題。（ｋｌ）

