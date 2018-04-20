《經濟通通訊社２０日專訊》中國外交部發言人華春瑩在發布會上表示，限制中國投資美國
技術領域，會成為不當使用「國家安全理由」而限制中國進入美國市場的借口，又指限制貿易不
能解決國家之間的貿易不平衡問題。（ｋｌ）
20/04/2018 16:37
【貿易開戰】中國外交部：技術限制是限制中國對美投資的借口
《經濟通通訊社２０日專訊》中國外交部發言人華春瑩在發布會上表示，限制中國投資美國
技術領域，會成為不當使用「國家安全理由」而限制中國進入美國市場的借口，又指限制貿易不
能解決國家之間的貿易不平衡問題。（ｋｌ）
|中國故事20/04/2018
【上海特寫】上交會國際化待加強，專業觀眾居多、鮮見外國面孔
|剖析天下20/04/2018
【FOCUS】「大國無強芯」響警鐘 Plan B須盡早起動
|生財有道20/04/2018
佛系MPF管理法 蹺埋手 退無憂
|國際動態20/04/2018
訪日旅客首季消費 首破萬億圓
|生財有道19/04/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－石藥】創新藥受惠人口老化及國策 20元以下吸納
|生財有道19/04/2018
【香港有里】螞蟻金服傳AH同上市 天價估值藏全球金融帝國野心
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰