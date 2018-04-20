【貿易開戰】中國尋求加快芯片業發展，避免過度依賴

《經濟通通訊社２０日專訊》美國政府對中興通訊長達七年的零部件出口禁令，令中興通訊

面臨拯救其智能手機業務的難題。該公司的手機產品中估計有５０－６５％使用高通芯片，而現

在必須找到新的供應來源。而這種過度依賴局面更令中國感到恐懼，據《路透》引述知情人士報

道，中國高層官員本周與行業和監管機構以及國家集成電路產業投資基金召開多次會議，研究探

討進一步加速推進本土芯片產業發展的具體措施。會議凸顯中國對依賴高通和英特爾等全球品牌

進口芯片的擔憂。

《環球時報》社評指出，「我們肯定不能允許美方將芯片當做大棒對中國揮舞。如果說以往

的採購方便讓中國發展本國芯片三心二意的話，那麼從現在起，我們可以靠美國芯片活得很好的

幻想應該破滅了。中國有組織科技攻關的能力，也有推動國產芯片逐漸替代外來芯片所需要的動

員力，最重要的就是決心。」市場相信此舉可能提振紫光集團、華為、紫光股份

（深：０００９３８）、中芯國際（００９８１）以及長電科技（滬：６００５８４）等國內企

業。

事實上，目前Ａ股芯片公司的全行業淨利潤、市值加起來連英特爾一半都不到。據Ｗｉｎｄ

數據顯示，芯片國產化概念板塊納入的上市公司數量目前有４６家，合計總市值為７５７８億元

人民幣，僅略高於高通或博通單個公司的市值，不到英特爾一家公司的一半。從淨利潤上看，中

美芯片公司的差距更大，初略估算，上述４６家公司２０１７年度合計淨利潤僅在百億元人民幣

上下。而２０１７財年，英特爾一家公司的淨利潤就達６００億元人民幣。（ｃｔ）

