【禁制中興】中興通訊發聲明：不能接受美國商務部制裁

《經濟通通訊社２０日專訊》中興通訊（００７６３）（深：００００６３）今日發表聲明

指出，美國商務部工業與安全局（ＢＩＳ）執意對公司施以最嚴厲的制裁，對中興通訊極不公平

，我們不能接受！拒絕令不僅會嚴重危及中興通訊的生存，也會傷害包括大量美國企業在內的中

興通訊所有合作夥伴的利益。

中興通訊表示，不會放棄通過溝通對話解決問題的努力，也有決心通過一切法律允許的手段

維護自身的合法權益。

聲明指出，２０１６年４月以來，中興通訊吸取過去在出口管制合規方面的教訓，高度重視

出口管制合規工作，把合規視為公司戰略的基石和經營的前提及底線。成立了總裁直接領導的合

規管理委員會；組建了覆蓋全球的資深出口管制合規專家團隊；全面配合美方指派的獨立合規監

察官對中興通訊執行與美國政府達成的相關協議及出口管制合規建設進行實時、透明的監管，提

供超過１３﹒２萬頁文件。僅２０１７年中興通訊就投入超過５０００萬美元用於出口管制合規

項目，並計劃在２０１８年投入更多資源。

然而，４月１６日，ＢＩＳ以中興通訊對涉及歷史出口管制違規行為的某些員工未及時扣減

獎金和發出懲戒信，並在２０１６年１１月３０日和２０１７年７月２０日提交給美國政府的兩

份函件中對此做了虛假陳述為由，做出了激活對中興通訊和中興康訊公司拒絕令的決定。

ＢＩＳ無視中興通訊過去兩年在遵循出口管制合規方面的艱苦努力、巨大投入和長足進步；

無視上述兩份函件中的問題是公司自查發現，及時主動通報；無視公司第一時間處理了對此可能

有疏忽的責任人，並快速糾正問題，並聘請權威美國律所獨立調查。在相關調查尚未結束之前，

ＢＩＳ執意對公司施以最嚴厲的制裁，對中興通訊極不公平。

