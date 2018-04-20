《經濟通通訊社２０日專訊》據《澎湃新聞》引述美國商務部新聞官Ｗｉｌｌ
Ｒｅｉｎｅｒｔ指出，對於中興通訊（００７６３）（深：００００６３）的禁令目前沒有扭轉
的餘地或協商的空間，要嚴格等到７年後才有望重啟協商。
中興通訊今日上午發聲明指出，美國的七年禁令「極不公平」、「不能接受」，將會通過法
律手段維護權益，並繼續通過與美國政府溝通來解決問題。聲明更指，禁令不僅會嚴重危及中興
通訊的生存，也會傷害包括大量美國企業在內的中興通訊所有合作夥伴的利益。（ｋｌ）
20/04/2018 13:22
【禁制中興】美國商務部新聞官：中興禁令目前無協商空間
《經濟通通訊社２０日專訊》據《澎湃新聞》引述美國商務部新聞官Ｗｉｌｌ
Ｒｅｉｎｅｒｔ指出，對於中興通訊（００７６３）（深：００００６３）的禁令目前沒有扭轉
的餘地或協商的空間，要嚴格等到７年後才有望重啟協商。
中興通訊今日上午發聲明指出，美國的七年禁令「極不公平」、「不能接受」，將會通過法
律手段維護權益，並繼續通過與美國政府溝通來解決問題。聲明更指，禁令不僅會嚴重危及中興
通訊的生存，也會傷害包括大量美國企業在內的中興通訊所有合作夥伴的利益。（ｋｌ）
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