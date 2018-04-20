【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶１０１點子，報６﹒２８７９

《經濟通通訊社２０日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒２８９７，較上個交易日貶

６５點子，連跌３日。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開１０１點子，報６﹒２８７９，上個交易日即

期匯率收盤報６﹒２７７８。（ｋｌ）

