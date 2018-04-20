【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌１２０點子，報６﹒２８９８

《經濟通通訊社２０日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒２８９８，

較上個交易日４時３０分收盤價跌１２０點子。全日在６﹒２８１７至６﹒２９２８之間波動。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌４６點子，報６﹒２８１９。

今日人幣兌一美元中間價報６﹒２８９７，較上個交易日貶６５點子，連跌３日。（ｋｌ）

