【人行放水】人行暫停逆回購操作，全周淨投放４７００億元

《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行公布，今日開展中央國庫現金管理商業銀行定期存款

操作８００億元（人民幣．下同），無逆回購操作。

公開市場今日沒有逆回購到期，即今日沒有淨投放或淨回籠。

總結全個星期，人行在公開市場累計淨投放４７００億元，上周則淨回籠１０００億元。

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