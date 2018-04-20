【上海特寫】上交會國際化待加強，專業觀眾居多、鮮見外國面孔

《經濟通通訊社記者楊英傑２０日上海專電》作為中國第一個專為技術貿易設立的國家級綜

合性展會－－第六屆中國（上海）國家技術進出口交易會１９日開幕，企業和個人在會上展出多

項科研創新成果，同時為了吸引觀眾，參展商均推出互動項目，如ＡＲ遊戲、模擬無人駕駛等。

但《經濟通通訊社》記者在採訪期間，發現現場以專業觀眾居多，不見外國採購商的蹤跡，外國

參展商更寥寥可數，國際化元素有待加強。

根據介紹資料，上交會是經國務院批准，由中國商務部、科技部、國家知識產權局和上海市

人民政府共同主辦，獲聯合國工發組織ＵＮＩＤＯ、聯合國開發計劃署ＵＮＤＰ、世界知識產權

組織ＷＩＰＯ支持，上海市國際技術進出口促進中心、中國機電產品進出口商會、東浩蘭生（集

團）有限公司共同承辦的專門為技術貿易設立的國家級、國際性的專業展會。

上交會作為上海最矚目展覽會之一，１９日由市委書記李強宣布開幕，市委副市級兼市長應

勇、中國商務部副部長王炳南、科技部副部長李萌及國家知識產權局副局長廖濤亦到場致辭，可

見國家對上交會的重視。但事實上展出面積為３﹒５萬平方米，只佔用了世博博覽館其中兩個展

廳，而在展廳較冷門位置大量陳列個人及學校選送的發明作品，關注度甚低。展覽會展位亮點之

一為新一代人工智能開放平台，資料顯示三巨頭ＢＡＴ（百度、阿里及騰訊）、手機廠商華為及

香港本土獨角獸商湯將會帶同產品亮相，但記者昨日並不見有關展位。



＊說好的ＢＡＴ沒露面＊



上交會定位是國家級、國際性專業展會，但記者在現場的２小時內，並未發現外國採購商的

蹤影，現場主要以好奇的專業觀眾居多。另外，在技術進口方面上交會亦有待加強，從上交會地

圖上統計，僅４家外國科企以公司名義參展，包括芬蘭雅威科技及德國魯道夫淨化，而日本橫濱

作為今屆上交會主賓城市，在當眼區設置了一個面積不小的展區，但展品並不多，布局稍顯空蕩

。

上交會在開幕首日亦不見洶湧人潮，記者估計，一方面是因為沒有太多具名氣的參展商出席

，新經濟熱點獨角獸不多，說好的ＢＡＴ亦沒有露面，而同場展出的個人發明和學生作品，具鼓

勵意義但非展覽戲肉，吸引性大減；另一方面，產品質素亦非最佳，不少公司展示的只是舊產品

，或是非經工業化生產的概念作品，場上欠缺成熟新銳產品，除了讓上交會失去話題熱度外，也

減低了展覽會的觀賞性。

