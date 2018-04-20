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20/04/2018 14:58

【上海特寫】科大訊飛參展上交會，語音識別顯身手

　　《經濟通通訊社記者楊英傑２０日上海專電》為期三日的第六屆中國（上海）國家技術進出
口交易會１９日開幕，企業和個人在會上展出多項科研創新成果，當中不少產品和中國「十三五
」規劃緊密相連：人工智能、無人駕駛、物聯網等等，當中各式各樣的智能機器人成為全場焦點
。《經濟通通訊社》記者在採訪期間，不時見到圓咕嚕的機器人在會場走來走去，和行人搭訕，
展示企業在人工智能的科研實力。
　　展區當眼處設有新一代人工智能開放平台，深圳上市科企科大訊飛（深：００２２３０）在
此擺放攤位。科大訊飛對於香港人來說，最熟悉的產品應該是輸入法工具，但科大訊飛其實是一
家智能語音技術起家，上市後市值不斷翻倍至千億人幣的大企業，集團目標是擴大人工智能布局
，將語音技術運用到機器翻譯、在線教育及醫療軟件等下游產品，合作廠商包括寶馬、中國銀行
、海爾電器、華為及淘寶等。

＊科大訊飛語音識別顯身手＊

　　科大訊飛展示其智能會議解決方案系統，講者在使用咪高峰說話時，系統自動將語音轉換成
文字，並在大屏幕中顯示，同時在屏幕下翻譯成英文版本。負責人員表示，公司研發語音識別系
統已１８年，該套系統準確率可達９７％以上，講者少許口音也不礙準確度，更可通過人工智能
學習更新詞庫。該系統用於會議紀要及演講場合，中國最高人民法院及最高人民檢察院是其客戶
，香港大學周年慶活動亦使用了該套系統。不過，該系統和尋常百姓仍有些少距離，售價５７萬
元人民幣，不過公司提供租賃服務，半日租金盛惠１﹒８萬元人民幣。
　　工作人員進行示範，不須半秒生成準確文字，語速加快也不影響生成速度和準確性，但演示
期間系統曾因講者語速過快而一度「窒機」。記者實測時，說出「我是經濟通通訊社記者，我在
上交會」，系統把「我是」顯示成「我市」，工作人員把「我是」添加詞庫後解決問題，但反映
系統在語義識別上仍有改善空間。至於智能翻譯方面，系統無法翻譯「經濟通通訊社」、「上交
會」等專有名詞，可以理解。

＊曠視人臉識別搶眼＊

　　在科大訊飛展位附近的人臉識別獨角獸曠視展位，放置了數個閉路電視和一個大屏幕，屏幕
顯示，其系統識別出閉路電視拍下的人臉後，會把人臉記錄下，推測其性別和年齡，並比對其數
據庫，如出現「目標人物」便會啟動「警報」。曠視系統具備人像識別和視頻數據結構化能力，
屢次在國際比賽上獲獎，目前全國已經有３２個省市公安機關採用其系統，根據資料，曠視所採
用的臉部掃描來自中國公安部基於１３億中國人身份證件的數據庫，設想如全國所有公眾閉路電
視均採用類似系統，不止是通緝犯，所有公民去向都盡在掌握。
　　曠視在去年１０月底完成Ｃ輪４﹒６億美元融資，投資方包括國資委旗下中國國有資本風險
投資基金、螞蟻金服及富士康，記者在會場獲悉，曠視暫時沒有再融資的打算。工作人員表示，
曠視早前全資收購艾瑞思機械人，公司除了繼續布局機器視覺外，亦會進軍智能機器人行業，研
發其作物聯網用途。

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