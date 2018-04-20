【ＦＯＣＵＳ】「大國無強芯」響警鐘，Ｐｌａｎ　Ｂ須盡早起動

【ＦＯＣＵＳ】高鐵、網購、移動支付、共享單車，內地資本巨頭圍繞「新四大發明」的瘋

狂燒錢圈地，卻掩飾不住中國在中興（００７６３）（深：００００６３）封殺令前暴露無遺的

「大國無強芯」尷尬。

美國一聲封殺，中興（００７６３）（深：００００６３）復牌無期，

「禁用Ａｎｄｒｏｉｄ系統」的致命一擊，更隨時成為壓垮駱駝的最後一根稻草。當中國高層本

周緊急召集業界商討進一步加快發展芯片行業計劃，中國電信設備製造商「一哥」華為的創始人

任正非，六年前的話顯得尤其耐人尋味－－「我們做高端芯片、做操作系統，主要是讓別人允許

我們用，而不是斷了我們的糧食。當斷了我們糧食的時候，備份系統要能用得上。」



＊芯片仰人鼻息，中國年進口逾２６００億美元＊



繼美國商務部周一（１６日）發出禁止美企７年內向中興出售零件的禁制令、美國聯邦通訊

委員會（ＦＣＣ）周三（１８日）全票禁止移動運營商使用聯邦補貼購買中企電信設備後，美國

財政部高層官員最新確認，考慮動用《國際緊急經濟權力法》，遏制中國收購敏感技術行業。

儘管中國上至航天、下到高鐵可謂傲視全球，但在小小芯片上，卻始終仰人鼻息。２０１７

年，中國芯片進口額高逾２６０１億美元，錄歷史新高，遠超排名第二的１６２３億美元原油進

口金額，而美國高通公司（Ｑｕａｌｃｏｍｍ）生產的智能手機芯片（ＳｏＣ），正是中國年近

４﹒６億部智能手機市場的主要供應商。



＊六年前即問「安卓不給用，是不是就傻了？」＊



人人「機不離手」的時代，智能手機速度要快、容量要大、功能要多、待機要長，所有這些

都系於被稱為ＳｏＣ（Ｓｙｓｔｅｍｏｎ Ｃｈｉｐ，片上系統）的小小芯片。在面積不足手指

指甲蓋一半的芯片上，雲集ＢＰ（基帶芯片）、ＧＰＵ（影像處理器）、ＤＳＰ（數位訊號處理

器）、Ｍｏｄｅｍ（數據機）、導航定位、多媒體等模組，技術難度可想而知。

跟中興的措手不及相比，華為早在２００４年就設立芯片設計公司海思半導體

（Ｈｉｓｉｌｉｃｏｎ），總裁任正非亦預早成立基礎創新研究部門「諾亞方舟實驗室」。這個

命名據稱是任觀看荷里活電影《２０１２》後，頓感在信息爆炸如數字洪水的未來，華為想生存

就必須預先搶造方舟。

２０１２年９月，其在「諾亞方舟」專家座談會就指，「我們現在做終端操作系統是出於戰

略的考慮，如果他們突然斷了我們的糧食，Ａｎｄｒｏｉｄ系統不給我用了，我們是不是就傻了

？」

任續稱，「我並沒有反對你們買美國的高端芯片。我認為你們要盡可能地用他們的高端芯片

，好好的理解它。只有他們不賣給我們的時候，我們的東西稍微差一點，也要湊合能用上去。」



＊華為「強攻」麒麟９７０，惟無對外銷售計劃＊



在此理念下，任正非拍板了投入兩萬人、每年四萬美金研發費用的「強攻」計劃。此後的

２０１５年３月，中國頂尖高校清華大學的水木社區ＢＢＳ發布了一條不起眼的招聘信息，「中

科院計算所－華為聯合項目招聘２０名智能芯片方向實習生」。

但玄機在於，該招聘信息透露，此項目旨在開發新一代的用於人工智能方向的計算機芯片，

主要用於大數據、搜索、語音等當前人工智能應用以及作為未來智能設備終端的核心部件－－而

這正是華為去年底發布的全球首款手機ＡＩ芯片麒麟９７０的前身。麒麟９７０不僅已被搭載於

華為旗艦智能手機Ｍａｔｅ １０上，更足以抗衡高通的驍龍８３５芯片。

既然如此，遭美國封殺的中興可否轉而向華為購買芯片？不過，就在近日，華為輪值董事長

徐直軍直言，「自家的麒麟芯片到現在沒有任何想法和計劃對外銷售。」背後考量或從華為的另

一位高管、企業消費者業務負責人余承東的話一窺端倪；他於上周表示，未來全球只會剩下３家

手機廠商，即蘋果、三星、華為。

無獨有偶，除了華為，上述兩家智能手機生產商均有自家製芯片，包括蘋果的Ａ系列，三星

的Ｅｘｙｎｏｓ系列。



＊新３０１調查恐至，新零售之餘思科技硬實力＊



隨著手機產品約５０％－６５％均使用高通芯片的中興面臨如何拯救智能手機業務的難題，

以芯片、５Ｇ為代表的核心科技亦成為中美貿易僵局角力的勝負關鍵。

最新消息稱，北京當局已強化了增強中國科技實力，擺脫對美國產品依賴的決心。成立於

２０１４年的國家集成電路產業投資基金（俗稱「大基金Ｂｉｇ ｆｕｎｄ」），在上月的最新

一輪融資中籌集到的資金估計達３２０億美元。

不過，美國以「中興牌」挑起的科技戰或仍未到「戲肉」。據《華爾街日報》最新透露，美

國貿易代表萊特希澤正考慮啟動新一輪３０１調查，劍指中國雲計算、自動駕駛等高科技業務。

此外，飛機發動機、新材料科技、光學透鏡、生物疫苗等，均可能成為特朗普掣肘中國的殺手鐧

。

電商巨頭、外賣平台、共享出行等拼接而成的新零售，固然令中國一片現世安好的盛世光景

，但各式各樣的模式創新、渠道爭霸背後，仍難改科技硬實力的大國遊戲規則。與中興聲稱「制

裁將嚴重威脅生存」相比，華為的求存故事，值得深思。（經濟通通訊社記者俞瑾）

