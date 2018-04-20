《經濟通通訊社２０日專訊》中原地產表示，將軍澳新都城本月暫錄約４宗成交，實用平均
呎價約１６４３７元，分行最新錄得２期４座低層Ｇ室，實用面積７１３平方呎，３房間隔，外
望西南開揚園景，最初叫價１０２０萬元，最終以１００３萬元成交，折合實用呎價１４０６７
元，創屋苑同期數新高價。
新買家為用家，上址原業主於２００８年５月以４１３萬元買入單位，持貨１０年，現易手
帳面獲利５９０萬元離場，單位期內升值１４３％。（ｃｙ）
20/04/2018 17:54
【本港樓市】將軍澳新都城三房１００３萬元沽，創屋苑成交價新高
《經濟通通訊社２０日專訊》中原地產表示，將軍澳新都城本月暫錄約４宗成交，實用平均
呎價約１６４３７元，分行最新錄得２期４座低層Ｇ室，實用面積７１３平方呎，３房間隔，外
望西南開揚園景，最初叫價１０２０萬元，最終以１００３萬元成交，折合實用呎價１４０６７
元，創屋苑同期數新高價。
新買家為用家，上址原業主於２００８年５月以４１３萬元買入單位，持貨１０年，現易手
帳面獲利５９０萬元離場，單位期內升值１４３％。（ｃｙ）
|中國故事20/04/2018
【上海特寫】上交會國際化待加強，專業觀眾居多、鮮見外國面孔
|剖析天下20/04/2018
【FOCUS】「大國無強芯」響警鐘 Plan B須盡早起動
|生財有道20/04/2018
佛系MPF管理法 蹺埋手 退無憂
|國際動態20/04/2018
訪日旅客首季消費 首破萬億圓
|生財有道19/04/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－石藥】創新藥受惠人口老化及國策 20元以下吸納
|生財有道19/04/2018
【香港有里】螞蟻金服傳AH同上市 天價估值藏全球金融帝國野心
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰