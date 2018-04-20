【本港樓市】將軍澳新都城三房１００３萬元沽，創屋苑成交價新高

《經濟通通訊社２０日專訊》中原地產表示，將軍澳新都城本月暫錄約４宗成交，實用平均

呎價約１６４３７元，分行最新錄得２期４座低層Ｇ室，實用面積７１３平方呎，３房間隔，外

望西南開揚園景，最初叫價１０２０萬元，最終以１００３萬元成交，折合實用呎價１４０６７

元，創屋苑同期數新高價。

新買家為用家，上址原業主於２００８年５月以４１３萬元買入單位，持貨１０年，現易手

帳面獲利５９０萬元離場，單位期內升值１４３％。（ｃｙ）

