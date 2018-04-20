《經濟通通訊社２０日專訊》中原地產表示，十大屋苑本周末錄得５６８組睇樓預約，按周
再升４﹒８％。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，樓市持續正面造好，誘發市場購買力加速
釋放。本月新盤市場缺乏焦點，令購買力回流二手市場，二手睇樓氣氛活躍，成交回勇。盤源緊
張下，樓價屢創新高，尤其是上車盤集中地新界區，樓價升勢急，業主叫價態度強硬。（ｃｙ）
20/04/2018 18:06
【本港樓市】代理：十大屋苑本周睇樓預約按周再升４﹒８％
《經濟通通訊社２０日專訊》中原地產表示，十大屋苑本周末錄得５６８組睇樓預約，按周
再升４﹒８％。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，樓市持續正面造好，誘發市場購買力加速
釋放。本月新盤市場缺乏焦點，令購買力回流二手市場，二手睇樓氣氛活躍，成交回勇。盤源緊
張下，樓價屢創新高，尤其是上車盤集中地新界區，樓價升勢急，業主叫價態度強硬。（ｃｙ）
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