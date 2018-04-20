【新股上市】寶申（８１５１）於暗盤收市報０﹒４６元，跌逾４％

《經濟通通訊社２０日專訊》根據輝立交易場，寶申（８１５１）於暗盤開市價為０﹒５２

元，最活躍成交價為０﹒４９５元，最高價為０﹒５４元及最低價為０﹒４５元，上市前收市價

為０﹒４６元，較定價低４﹒１７％。以每手股數為５０００股，不計使費每蝕１００元。

（ｃｙ）

