《經濟通通訊社２３日專訊》浙江世寶（０１０５７）於首季業績報告中披露，預期
２０１８年１至６月錄淨虧損９００萬至１８００萬元（人民幣．下同），而上年度錄淨利潤
３９７１﹒５１萬元。
公司指業績由盈轉虧，是因為企業產品正處於技術創新與升級換代的過渡期，老產品售價下
降使得盈利下降，而新產品尚未實現盈利。（ｍｌ）
23/04/2018 09:17
【企業盈警】浙江世寶料中期盈轉虧蝕９００萬至１８００萬元人幣
《經濟通通訊社２３日專訊》浙江世寶（０１０５７）於首季業績報告中披露，預期
２０１８年１至６月錄淨虧損９００萬至１８００萬元（人民幣．下同），而上年度錄淨利潤
３９７１﹒５１萬元。
公司指業績由盈轉虧，是因為企業產品正處於技術創新與升級換代的過渡期，老產品售價下
降使得盈利下降，而新產品尚未實現盈利。（ｍｌ）
|興證快訊23/04/2018
港匯、加息
|國際動態23/04/2018
IMF會議：貿戰負債飈 威脅全球經濟
|中國故事20/04/2018
【上海特寫】上交會國際化待加強，專業觀眾居多、鮮見外國面孔
|剖析天下20/04/2018
【FOCUS】「大國無強芯」響警鐘 Plan B須盡早起動
|生財有道20/04/2018
佛系MPF管理法 蹺埋手 退無憂
|國際動態20/04/2018
訪日旅客首季消費 首破萬億圓
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰