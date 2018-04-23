【企業盈警】浙江世寶料中期盈轉虧蝕９００萬至１８００萬元人幣

《經濟通通訊社２３日專訊》浙江世寶（０１０５７）於首季業績報告中披露，預期

２０１８年１至６月錄淨虧損９００萬至１８００萬元（人民幣．下同），而上年度錄淨利潤

３９７１﹒５１萬元。

公司指業績由盈轉虧，是因為企業產品正處於技術創新與升級換代的過渡期，老產品售價下

降使得盈利下降，而新產品尚未實現盈利。（ｍｌ）

