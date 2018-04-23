【禁制中興】美國商務部同意中興通訊提交更多證據

《經濟通通訊社２３日專訊》美國高級商務官員稱，商務部已同意中興通訊（００７６３）

提交更多證據的要求，但美方接受更多證據的決定，能否成為美國當局與中興通訊達成和解仍然

是未知之數。

此前中興通訊違反協議非法向伊朗出售貨品後，美國商務部禁止美國公司向中興出售零件。

按商務部規定，禁令是沒有申訴程序，但該高級官員稱，商務部已行使酌情權允許中興通訊

通過非正式程序提交更多證據，但不認為目前有需要延遲實施制裁。（ｍｎ）

