《經濟通通訊社２３日專訊》美國高級商務官員稱，商務部已同意中興通訊（００７６３）
提交更多證據的要求，但美方接受更多證據的決定，能否成為美國當局與中興通訊達成和解仍然
是未知之數。
此前中興通訊違反協議非法向伊朗出售貨品後，美國商務部禁止美國公司向中興出售零件。
按商務部規定，禁令是沒有申訴程序，但該高級官員稱，商務部已行使酌情權允許中興通訊
通過非正式程序提交更多證據，但不認為目前有需要延遲實施制裁。（ｍｎ）
23/04/2018 08:30
【禁制中興】美國商務部同意中興通訊提交更多證據
《經濟通通訊社２３日專訊》美國高級商務官員稱，商務部已同意中興通訊（００７６３）
提交更多證據的要求，但美方接受更多證據的決定，能否成為美國當局與中興通訊達成和解仍然
是未知之數。
此前中興通訊違反協議非法向伊朗出售貨品後，美國商務部禁止美國公司向中興出售零件。
按商務部規定，禁令是沒有申訴程序，但該高級官員稱，商務部已行使酌情權允許中興通訊
通過非正式程序提交更多證據，但不認為目前有需要延遲實施制裁。（ｍｎ）
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