【朝鮮危機】北韓暫停核試，計劃關閉核試驗場地

《經濟通通訊社２３日專訊》北韓領導人金正恩宣布，將關閉核試驗場地並暫停遠程導彈發

射，但沒有承諾廢除現有核武及導彈。

金正恩稱，暫停核試是全球裁減軍事裝備的一個重要過程，並承諾除非受到挑釁，否則北韓

不會使用核武。

同時，金正恩暗示不會放棄核武，他在講話中祝賀北韓完成核導彈項目，稱這是奇蹟般的勝

利；他還承諾不會再進行遠程導彈試驗，但沒有提到射程較短、可攻擊南韓及日本的導彈。

（ｍｎ）

