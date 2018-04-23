《經濟通通訊社２３日專訊》北韓領導人金正恩宣布，將關閉核試驗場地並暫停遠程導彈發
射，但沒有承諾廢除現有核武及導彈。
金正恩稱，暫停核試是全球裁減軍事裝備的一個重要過程，並承諾除非受到挑釁，否則北韓
不會使用核武。
同時，金正恩暗示不會放棄核武，他在講話中祝賀北韓完成核導彈項目，稱這是奇蹟般的勝
利；他還承諾不會再進行遠程導彈試驗，但沒有提到射程較短、可攻擊南韓及日本的導彈。
（ｍｎ）
23/04/2018 08:55
【朝鮮危機】北韓暫停核試，計劃關閉核試驗場地
《經濟通通訊社２３日專訊》北韓領導人金正恩宣布，將關閉核試驗場地並暫停遠程導彈發
射，但沒有承諾廢除現有核武及導彈。
金正恩稱，暫停核試是全球裁減軍事裝備的一個重要過程，並承諾除非受到挑釁，否則北韓
不會使用核武。
同時，金正恩暗示不會放棄核武，他在講話中祝賀北韓完成核導彈項目，稱這是奇蹟般的勝
利；他還承諾不會再進行遠程導彈試驗，但沒有提到射程較短、可攻擊南韓及日本的導彈。
（ｍｎ）
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