《經濟通通訊社２３日專訊》法國財長勒梅表示，歐盟需要獲得對美國進口鋼鋁關稅的豁免
，才可在中國的貿易問題上與美國合作。
勒梅指，歐盟及美國是關係密切的盟友，但在新關稅的威脅之下，歐盟無法給予充分的信任
。
他補充，歐盟亦希望在多邊的秩序下與中國交往，但首先美國需消除上述的貿易威脅，應給
予歐盟全面及永久的關稅豁免。（ｍｎ）
23/04/2018 11:26
【貿易開戰】法國財長：歐盟需要獲得美國關稅完全豁免
《經濟通通訊社２３日專訊》法國財長勒梅表示，歐盟需要獲得對美國進口鋼鋁關稅的豁免
，才可在中國的貿易問題上與美國合作。
勒梅指，歐盟及美國是關係密切的盟友，但在新關稅的威脅之下，歐盟無法給予充分的信任
。
他補充，歐盟亦希望在多邊的秩序下與中國交往，但首先美國需消除上述的貿易威脅，應給
予歐盟全面及永久的關稅豁免。（ｍｎ）
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