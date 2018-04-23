【貿易開戰】法國財長：歐盟需要獲得美國關稅完全豁免

《經濟通通訊社２３日專訊》法國財長勒梅表示，歐盟需要獲得對美國進口鋼鋁關稅的豁免

，才可在中國的貿易問題上與美國合作。

勒梅指，歐盟及美國是關係密切的盟友，但在新關稅的威脅之下，歐盟無法給予充分的信任

。

他補充，歐盟亦希望在多邊的秩序下與中國交往，但首先美國需消除上述的貿易威脅，應給

予歐盟全面及永久的關稅豁免。（ｍｎ）

