【大灣區】林健鋒：內地商機大，本港少爭拗才追上

立法會上周五（２０日）展開一連３日的粵港澳大灣區考察行程，首日主要參觀創科及智慧

城市設施，當中包括如何實時監控交通情況，令駕駛者避開擠塞路段，及監測球賽現場分貝等。

民主黨主席胡志偉指，內地正大力度推動創新科技，並能實踐在生活中，認為特區政府要盡

快思考如何應對。

考察團團長林健鋒表示，內地的發展商機大，認為香港要少些爭拗，才可追上其他城市。

《香港經濟日報》

