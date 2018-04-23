立法會上周五（２０日）展開一連３日的粵港澳大灣區考察行程，首日主要參觀創科及智慧
城市設施，當中包括如何實時監控交通情況，令駕駛者避開擠塞路段，及監測球賽現場分貝等。
民主黨主席胡志偉指，內地正大力度推動創新科技，並能實踐在生活中，認為特區政府要盡
快思考如何應對。
考察團團長林健鋒表示，內地的發展商機大，認為香港要少些爭拗，才可追上其他城市。
《香港經濟日報》
23/04/2018 08:18
【大灣區】林健鋒：內地商機大，本港少爭拗才追上
立法會上周五（２０日）展開一連３日的粵港澳大灣區考察行程，首日主要參觀創科及智慧
城市設施，當中包括如何實時監控交通情況，令駕駛者避開擠塞路段，及監測球賽現場分貝等。
民主黨主席胡志偉指，內地正大力度推動創新科技，並能實踐在生活中，認為特區政府要盡
快思考如何應對。
考察團團長林健鋒表示，內地的發展商機大，認為香港要少些爭拗，才可追上其他城市。
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