【大灣區】港府冀夥議員，爭便利港人措施

立法會大灣區考察團昨結束行程，政制及內地事務局局長聶德權相信，考察令議員更了解大

灣區發展，港府希望之後與議員合作，向中央爭取便利港人到大灣區發展的措施。

廣東省副省長歐陽衛民與考察團會面時，形容香港是內地企業走出去的重要平台，希望粵港

在多方面加強合作。他坦言大灣區與世界著名灣區相比下，在營商環境、科技創新、金融開放等

還有一定差距，希望議員能出謀發聲。《香港經濟日報》

