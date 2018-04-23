《經濟通通訊社２３日專訊》財政預算案「補漏拾遺」將向合資格人士派發４０００元。財
政司司長陳茂波表示，今次相較全民派錢更用得其所，認為約３億元的行政費開支亦是合理，惟
因尋找方處理申請和準備電腦系統等需時，故預計最快明年２月才能接受申請，料第一批人士可
在４月份領取津貼，全部工作應可於明年內完成。
他續稱出，２０１１年政府亦曾全民派發６０００元，當時共涉３００多億元，而今次連同
行政費用亦只需約１１０億元。他認為，資源用得比較準確點會好些，亦是今屆政府的理財哲學
。（ｃｌ）
23/04/2018 09:50
【補鑊四千】陳茂波：派錢行政費３億合理，最快４月發放
《經濟通通訊社２３日專訊》財政預算案「補漏拾遺」將向合資格人士派發４０００元。財
政司司長陳茂波表示，今次相較全民派錢更用得其所，認為約３億元的行政費開支亦是合理，惟
因尋找方處理申請和準備電腦系統等需時，故預計最快明年２月才能接受申請，料第一批人士可
在４月份領取津貼，全部工作應可於明年內完成。
他續稱出，２０１１年政府亦曾全民派發６０００元，當時共涉３００多億元，而今次連同
行政費用亦只需約１１０億元。他認為，資源用得比較準確點會好些，亦是今屆政府的理財哲學
。（ｃｌ）
|興證快訊23/04/2018
港匯、加息
|國際動態23/04/2018
IMF會議：貿戰負債飈 威脅全球經濟
|中國故事20/04/2018
【上海特寫】上交會國際化待加強，專業觀眾居多、鮮見外國面孔
|剖析天下20/04/2018
【FOCUS】「大國無強芯」響警鐘 Plan B須盡早起動
|生財有道20/04/2018
佛系MPF管理法 蹺埋手 退無憂
|國際動態20/04/2018
訪日旅客首季消費 首破萬億圓
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰