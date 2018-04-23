【補鑊四千】陳茂波：派錢行政費３億合理，最快４月發放

《經濟通通訊社２３日專訊》財政預算案「補漏拾遺」將向合資格人士派發４０００元。財

政司司長陳茂波表示，今次相較全民派錢更用得其所，認為約３億元的行政費開支亦是合理，惟

因尋找方處理申請和準備電腦系統等需時，故預計最快明年２月才能接受申請，料第一批人士可

在４月份領取津貼，全部工作應可於明年內完成。

他續稱出，２０１１年政府亦曾全民派發６０００元，當時共涉３００多億元，而今次連同

行政費用亦只需約１１０億元。他認為，資源用得比較準確點會好些，亦是今屆政府的理財哲學

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