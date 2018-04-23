【新股上市】平安好醫生今起招股，入場費約５５３５元

《經濟通通訊社２３日專訊》由中國平安（０２３１８）分拆的平安健康醫療科技

（０１８３３）（簡稱平安好醫生）今日起至本周四（２６日）中午招股，預計５月４日主板掛

牌上市，招股價介乎５０﹒８元至５４﹒８元，以每手１００股計，入場費約為５５３５﹒２２

元。

是次招股將發售約１﹒６億股，當中１０４０﹒６２萬股（約６﹒５％）在香港公開發售、

餘下則為國際發售。

平安好醫生引入７名基石投資者，包括貝萊德基金（Ｂｌａｃｋｒｏｃｋ）、

Ｃａｐｉｔａｌ Ｒｅｓｅａｒｃｈ ａｎｄ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｃｏｍｐａｎｙ基金、

新加坡政府投資公司（ＧＩＣ）、加拿大退休金計劃投資委員會、馬來西亞國家主權財富基金國

庫控股（Ｋｈａｚａｎａｈ Ｎａｓｉｏｎａｌ Ｂｅｒｈａｄ）旗下Ｐａｎｔａｉ

Ｊｕａｒａ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ、正大光明控股及瑞士再保險（Ｓｗｉｓｓ Ｒｅ

Ｄｉｒｅｃｔ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ），共投資５﹒５億美元（折合約４２﹒９億港元）

；而是次上市項目的保薦人為花旗及摩根大通。

若超額配股權未獲行使，以招股價中位數５２﹒８元計，公司預計全球發售所得款項淨額約

為８２﹒５億元。集資款項中約４０％將用作業務拓展；３０％將用以潛在投資、收購境內公司

及與境內公司的策略聯盟以及為其海外拓展計劃提供資金；２０％將用作研發；而１０％將為營

運資金及一般公司用途。（ｄｌ）

