【新股上市】平安好醫生：現為建立用戶量階段，續與平保業務合作

《經濟通通訊社２３日專訊》據平安健康醫療科技（０１８３３）（簡稱平安好醫生）披露

的資料顯示，公司過去三年皆錄得虧損，去年虧損更擴大至約１０﹒０２億元人民幣。董事總經

理范寅在記者會上表示，公司目前處於流量獲取階段，獲取用戶數量及改變用戶的行為習慣，並

推進互聯網醫療發展。

中國平安（０２３１８）副首席執行官兼執董李源祥補充，大型互聯網獨角獸有四個發展階

段，分別為建立場景、建立流量、創造收入及大量盈利，認為公司正穩步向前邁進。

范寅指，公司將繼續提高技術、提供更多服務、加強與保險公司合作及降低營運槓桿，對未

來發展充滿信心。

李源祥表示，平安好醫生過去幾年外部收入不斷提高，證明市場接受其模式，而未來平保將

會在符合市場化的原則下，與平安好醫生建立多方面業務合作。

對於是次上市的基石投資者全為外資，范寅指，公司主要以其國際地位、對行業的理解及未

來戰略協同性作選取標準。平安健康醫療科技董事長、執董兼首席執行官王濤補充，該些基石投

資者看好平安好醫生的「互聯網＋ＡＩ」商業模式及其團隊的執行力。

王濤認為，公司的ＡＩ科技能力能大大降低醫療成本，為行業中最為獨特的。他續指，其平

台亦已有１﹒９３億月活躍用戶（ＭＡＵ），而２０１７年每日平均約３７萬次的咨詢量亦為行

業中領先，未來平安好醫生將擴大用戶群、提升用戶參與度及服務範圍，又會有戰略合作及投資

收購計劃，相信公司將持續成為行業領先者。

平安好醫生業務分別為家庭醫生服務、消費型醫療、健康商城，及健康管理和互動４個範疇

，去年健康商城的收入佔比上升至４８％，為四者中最高。被問及未來業務偏重時，平安健康醫

療科技首席財務官欣榮表示，公司將繼續以ＡＩ科技重點發展家庭醫生服務。

被問及平保其他子公司上市的時間表，李源祥僅稱，目前沒有新訊息可以透露。（ｄｌ）

