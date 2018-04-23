《經濟通通訊社２３日專訊》阿仕特朗金融（０８３３３）預期，該集團截至今年３月３１
日止三個月期間錄得未經審核虧損及全面開支約１００萬元，而去年同期則錄未經審核溢利及綜
合收益約１６４０萬元。
集團解釋，上述業績之預期變動主要由於（ｉ）配售及包銷服務收益由上一期間約２３５０
萬元大幅減少至本期間約３０萬元；（ｉｉ）經紀服務佣金由上一期間約３９０萬大減至約
１３０萬元；及（ｉｉｉ）證券及首次公開發售融資的利息收入由約２３０萬元大減至約７０萬
元。（ｃｌ）
23/04/2018 09:25
【企業盈警】阿仕特朗金融（８３３３）首季料盈轉虧損約１００萬
《經濟通通訊社２３日專訊》阿仕特朗金融（０８３３３）預期，該集團截至今年３月３１
日止三個月期間錄得未經審核虧損及全面開支約１００萬元，而去年同期則錄未經審核溢利及綜
合收益約１６４０萬元。
集團解釋，上述業績之預期變動主要由於（ｉ）配售及包銷服務收益由上一期間約２３５０
萬元大幅減少至本期間約３０萬元；（ｉｉ）經紀服務佣金由上一期間約３９０萬大減至約
１３０萬元；及（ｉｉｉ）證券及首次公開發售融資的利息收入由約２３０萬元大減至約７０萬
元。（ｃｌ）
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