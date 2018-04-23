【企業盈警】創新電子控股（０８３４６）料首三季度盈轉虧

《經濟通通訊社２３日專訊》創新電子控股（０８３４６）預期，集團截至今年３月３１日

止九個月首三季度業績將錄得虧損，而２０１７年同期則有溢利約１１０萬元。

首三季錄得虧損主要是由於：（１）毛利下降，而此乃因一名主要供應商的原材料供應持續

短缺及交貨期緊逼導致直接材料成本及生產雜項開支增加所致；及（２）美元兌馬來西亞令吉貶

值導致匯兌虧損，而去年同期則錄得匯兌收益約３３０萬元。（ｃｌ）

