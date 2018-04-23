《經濟通通訊社２３日專訊》亞勢備份（０８２９０）預期，集團截至今年３月３１日止三
個月業績虧轉盈，主要基於Ａｈｓａｙ備份軟件第七版的普及率提高令收益增加及資源分配效率
提高，致使員工成本以及廣告及市場營銷開支減少。
該公司預期在５月４日公布業績。（ｃｌ）
23/04/2018 09:27
【企業盈喜】亞勢備份（０８２９０）預期首季虧轉盈
《經濟通通訊社２３日專訊》亞勢備份（０８２９０）預期，集團截至今年３月３１日止三
個月業績虧轉盈，主要基於Ａｈｓａｙ備份軟件第七版的普及率提高令收益增加及資源分配效率
提高，致使員工成本以及廣告及市場營銷開支減少。
該公司預期在５月４日公布業績。（ｃｌ）
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