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即市新聞

23/04/2018 10:43

【本港樓市】十大屋苑周末成交大減，料盤缺價高破頂成交續現

　　《經濟通通訊社２３日專訊》中原地產十大屋苑本周末錄得１３宗成交，較上周末１９宗創
出１１周新高的成交量回落３１﹒６％，而美聯物業數字亦顯示，本周末十大藍籌屋苑合共錄得
約１２宗買賣成交，按周減少約２０％，但仍連續２個周末維持雙位數水平，惟當中約３個屋苑
零成交。至於按１５大屋苑計算，本周末則錄得約１４宗買賣成交，較上周末約１８宗減少約
２２﹒２％。
　　香港置業行政總裁李志成指，雖然巿場對加息的預期繼續升溫，但入市意欲未見回落，普遍
二手業主看好後市，叫價態度積極，議價空間維持約１至２％，個別更加提價沽貨，令成交略為
放緩。他預料，未來一段時間二手成交將維持「盤缺價高」，破頂成交續現。
　　中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近日市場利好消息增加，包括北韓地緣政
治及中美貿易戰緊張局勢緩和，本港樓價指數再創新高，刺激業主心雄加價，買家入市門檻進一
步提升，買家需要時間消化樓價升幅，導致本周末成交量稍作整固。
　　美聯物業住宅部行政總裁布少明則指，儘管４月以餘貨盤主導，但承接力不俗，而且多個新
盤列陣部署登場，未見受到外圍政經環境有明顯影響，資金仍流向磚頭，雖然市場購買力充足，
惟缺盤情況持續，影響二手交投承接乏力，預期稍後不少大型新盤推售，料二手交投量仍會受阻
。（ｃｌ）

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