《經濟通通訊社２３日專訊》即月期指在夜期時段開市報３０２３８點，跌５點，低水１６
點，最新報３０２００點，跌４３點，低水５４點，合約成交２２８２張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１１９９６點，跌６點，低水４點，最新報
１１９９１點，跌１１點，低水９點，合約成交６３６張。（ｊｎ）
23/04/2018 17:51
【夜期時段】即月期指最新報３０２００點，跌４３點，低水５４點
《經濟通通訊社２３日專訊》即月期指在夜期時段開市報３０２３８點，跌５點，低水１６
點，最新報３０２００點，跌４３點，低水５４點，合約成交２２８２張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１１９９６點，跌６點，低水４點，最新報
１１９９１點，跌１１點，低水９點，合約成交６３６張。（ｊｎ）
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