【夜期時段】即月期指最新報３０２００點，跌４３點，低水５４點

《經濟通通訊社２３日專訊》即月期指在夜期時段開市報３０２３８點，跌５點，低水１６

點，最新報３０２００點，跌４３點，低水５４點，合約成交２２８２張。

Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１１９９６點，跌６點，低水４點，最新報

１１９９１點，跌１１點，低水９點，合約成交６３６張。（ｊｎ）

