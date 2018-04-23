【企業盈警】１９５７　＆　ＣＯ（８４９５）料首季稅後虧損擴大

《經濟通通訊社２３日專訊》１９５７ ＆ ＣＯ（０８４９５）發盈警，預料截至３月底

止首季度的稅後虧損淨額，將較２０１７年同期的虧損增加，主要由於期內兩間新餐廳產生虧損

合共約８５０萬元所致。（ｃｈ）

