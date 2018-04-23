【新股上市】中銀香港豁免平安好醫生認購手續費，提供九成融資

《經濟通通訊社２３日專訊》平安健康醫療科技（０１８３３，簡稱平安好醫生）於今日起

至２６日進行公開招股，中銀香港（０２３８８）推出新股認購及融資認購優惠。如客戶經中銀

香港黃表認購平安好醫生，可獲豁免新股認購手續費。

另外，該行亦提供新股融資認購優惠，融資成數高達９０％，年利率低至１﹒５％。額度有

限，先到先得。（ｃｈ）

