《經濟通通訊社２３日專訊》平安健康醫療科技（０１８３３，簡稱平安好醫生）於今日起
至２６日進行公開招股，中銀香港（０２３８８）推出新股認購及融資認購優惠。如客戶經中銀
香港黃表認購平安好醫生，可獲豁免新股認購手續費。
另外，該行亦提供新股融資認購優惠，融資成數高達９０％，年利率低至１﹒５％。額度有
限，先到先得。（ｃｈ）
23/04/2018 10:57
【新股上市】中銀香港豁免平安好醫生認購手續費，提供九成融資
《經濟通通訊社２３日專訊》平安健康醫療科技（０１８３３，簡稱平安好醫生）於今日起
至２６日進行公開招股，中銀香港（０２３８８）推出新股認購及融資認購優惠。如客戶經中銀
香港黃表認購平安好醫生，可獲豁免新股認購手續費。
另外，該行亦提供新股融資認購優惠，融資成數高達９０％，年利率低至１﹒５％。額度有
限，先到先得。（ｃｈ）
|興證快訊23/04/2018
港匯、加息
|國際動態23/04/2018
IMF會議：貿戰負債飈 威脅全球經濟
|中國故事20/04/2018
【上海特寫】上交會國際化待加強，專業觀眾居多、鮮見外國面孔
|剖析天下20/04/2018
【FOCUS】「大國無強芯」響警鐘 Plan B須盡早起動
|生財有道20/04/2018
佛系MPF管理法 蹺埋手 退無憂
|國際動態20/04/2018
訪日旅客首季消費 首破萬億圓
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰